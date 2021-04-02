إصابة فلسطينيين بقمع الاحتلال مظاهرة في نابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية.

وأشارت وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على استيلاء الاحتلال على مساحات من أراضي القرية ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح وحالات اختناق.

وتشهد قرية بيت دجن مظاهرات كل يوم جمعة احتجاجاً على مخططات الاحتلال للاستيلاء على مساحات من أراضيها وإقامة بؤر استيطانية.