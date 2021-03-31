اتحاد كرة السلة يدرج مسابقة المهارات الفردية ضمن بطولاته أول مرة

أدرج اتحاد كرة السلة مسابقة المهارات الفردية ضمن روزنامة مسابقاته وهي مسابقة جديدة والأولى من نوعها بعد أن أقرها الاتحاد الدولي للعبة رسمياً وهي خاصة بفئة الأشبال والشبلات لأعمار تحت 15 عاماً.

وستنطلق البطولات الفرعية لهذه المسابقة في المحافظات بالتوقيت نفسه يومي السبت والأحد القادمين وذلك بإشراف اللجان الفنية الفرعية للعبة في المحافظات وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية في اتحاد كرة السلة.

وتم التعريف بالمسابقة الجديدة وقوانينها وطريقة تنظيمها من خلال ورشة العمل التي أقامها الاتحاد في صالة الفيحاء بمشاركة ممثلين عن اللجان الفنية الفرعية إذ قدمت عضو اتحاد اللعبة ومشرفة المسابقات المهندسة سلام علاوي شرحاً عملياً مفصلاً عن آلية تنفيذ المسابقة وكيفية احتساب نقاطها من أجل تطبيقها في البطولات الفرعية.

وتقام المسابقة ضمن ملعب كرة السلة ويتألف الفريق المشارك من 5 أعضاء يشاركون بطريقة التتابع وبانتهاء مشاركة اللاعب الخامس تحسب نتيجة الفريق وتتضمن المنافسات أربع محطات ينتقل خلالها اللاعب فالبداية من المرحلة الأولى «التمرير» ثم المحاورة بين خمسة أقماع فالتسديد من خط الرمية الحرة وأخيراً التسديد من خط الثلاثية.

وفي نهاية مشاركة اللاعبين الخمسة للفريق تحسب علامة الفريق على شكل درجات إذ يؤخذ الزمن الذي استغرقه لاعبو الفريق في محاولاتهم وتطرح منه النقاط التي أحرزها الفريق وكلما كانت درجة الفريق أقل يكون ترتيبه أفضل.

وبموجب نتائج بطولات المحافظات سيتم انتقاء 24 لاعباً و24 لاعبة لضمهم إلى المعسكر المغلق الذي سيقام في دمشق لانتقاء الأفضل منهم لتمثيل المنتخب الوطني في تصفيات آسيا والمؤهلة لكأس العالم للمهارات الفردية 2021 للأشبال والشبلات تحت 15 سنة.

«سانا»