مقتل 57 شخصاً بهجوم إرهابي استهدف فندقاً في موزمبيق

قتل 57 شخصاً على الأقل بينهم سبعة أجانب في هجوم إرهابي استهدف فندقاً بمدينة بالما في موزمبيق.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن عضو جمعية النساء والفتيات الحقوقية جوليا واتشيف قولها اليوم: تم إحصاء 57 قتيلاً لكن التقارير الواردة من جهات أخرى تتحدث عن 60 قتيلاً.

وفي وقت لاحق تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي الذي أعلن سيطرته على المدينة الموزمبيقية الهجوم.

وكانت تقارير إعلامية أفادت أول أمس بسيطرة إرهابيين على بلدة بالما الواقعة في شمال شرق موزمبيق على مسافة عشرة كيلومترات فقط من مشروع الغاز العملاق الذي تقوده مجموعة “توتال” الفرنسية.

وتسبب هجوم إرهابيي “داعش” واستيلاؤهم على المدينة بمقتل وجرح عشرات المدنيين وفرار الآلاف منها مستخدمين كل السبل المتاحة أمامهم.