الصين ترفض مجدداً تدخل الولايات المتحدة بشؤونها الداخلية

جددت الصين رفضها تدخل الولايات المتحدة بشؤونها الداخلية ولاسيما فيما يتعلق بتايوان ودعتها إلى تصحيح أخطائها والتحلي بالحكمة في التعامل مع هذه المسألة.

ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله: إن مبدأ الصين الواحدة معترف به على نطاق واسع في العلاقات الدولية ومحط توافق عالمي لدى الأغلبية العظمى من الدول” مشيراً إلى أن احترام هذا المبدأ هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.

وأكد تشاو موقف بلاده الثابت في معارضة جميع أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان ودعا واشنطن إلى عدم إرسال إشارات خاطئة للقوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى “استقلال تايوان” من أجل تجنب حدوث ضرر بالغ في العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

“سانا”