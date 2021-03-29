توقف الملاحة في قناة السويس سيكبّد شركاتٍ عالميةٍ خسائر كبيرة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن سد السفينة الجانحة إيفر غيفن لقناة السويس قد يكبد قطاع إعادة التأمين مئات الملايين من اليوروهات حتى مع نجاح فرق الإنقاذ في تعويم السفينة اليوم.

ونقلت رويترز عن فيتش قوله:ا إن إغلاق قناة السويس سيقلص أرباح شركات إعادة التأمين العالمية لكن لن يؤثر كثيراً على أوضاعها الائتمانية في حين أن أسعار إعادة التأمين البحرية سترتفع أكثر، مضيفة: إن الخسائر ستتوقف في نهاية المطاف على الفترة الزمنية التي تحتاجها شركة الإنقاذ لحلحلة إيفر غيفن كلياً واستئناف حركة السفن الطبيعية لكن فيتش تقدر أن الخسائر قد تصل ببساطة لمئات الملايين من اليوروهات.

وأوضحت فيتش أن جزءاً كبيراً من الخسائر من المرجح إعادة التأمين عليه من مجموعة عالمية من شركات إعادة التأمين، مضيفة: إن ذلك سيزيد الضغوط على أرباح النصف الأول من السنة.

ولا تزال نحو 367 سفينة وحاوية تنتظر المرور عبر القناة في الوقت الذي لجأت فيه عشرات السفن إلى اتخاذ طريق بديل طويل حول رأس الرجاء الصالح ما يكلف السفن مئات آلاف الدولارات.

“سانا”