نحو 50 بالمئة المناعة ضد كورونا في موسكو

أعلنت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية “أناستاسيا راكوفا” اليوم أن نسبة المناعة ضد فيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو تقترب من الـ 50 بالمئة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن راكوفا قولها: “نقوم بشكل منهجي بقياس مستوى مناعة السكان وأن ما نسبته 43 الى 44 بالمئة من سكان موسكو لديهم أجسام مضادة من نوع “جي” وهذا رقم مرتفع إلى حد ما يسمح للمدينة بأن تعيش حياة طبيعية تقريباً مع الحد الأدنى من القيود”.

وأشارت راكوفا إلى أنه تم تطعيم ما يقرب من مليون شخص بالمكون الأول من اللقاحات في موسكو ونحو 80 بالمئة منهم تم تطعيمهم بالمكون الثاني.