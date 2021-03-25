إخماد ثلاثة حرائق في دمشق وريفها والأضرار مادية

أخمد عناصر من فوجي إطفاء دمشق وريفها مساء اليوم ثلاثة حرائق اقتصرت أضرارها على الماديات من دون إصابات.

وأوضح مصدر في قيادة الشرطة لمندوبة« سانا» أن حريقين اندلعا في منطقة المزة الأول ضمن منزل في المزة 86 خزان تسبب بأضرار في محتويات المنزل، فيما اندلع الحريق الثاني بمنطقة الشيخ سعد ضمن شقة في بناء سكني خلف أضراراً مادية من دون إصابات.

وأضاف المصدر أن حريقاً ثالثاً نشب ضمن منزل بضاحية قدسيا في ريف دمشق، وتمكّن عناصر الإطفاء من إنقاذ طفلين من الحريق الذي ألحق أضراراً مادية بالمنزل، مبيناً أن سبب الحرائق الثلاثة إلى حدوث ماس بمدافئ كهربائية.