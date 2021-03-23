العدوان السعودي يرتكب 195 خرقاً جديداً في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 195 خرقاً جديداَ لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط لرصد الخروقات قوله: “إن الخروقات شملت تحليق 26 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وكيلو16 والمنظر والفازة والدريهمي والجبلية والتحيتا إضافة إلى 30 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و137 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.

“سانا”