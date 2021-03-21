درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد مع بقائها أعلى من معدلاتها

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العلياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً سديمياً مغبراً وغائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تصل إلى 50 كم/سا وخاصة على المناطق الجنوبية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: