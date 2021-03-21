العدوان السعودي يجدد استهداف الأحياء السكنية في اليمن

جدّد طيران العدوان السعودي اليوم استهدافه المناطق والأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية مخلفاً أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله: إن “طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الحفا وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان وغارة على حي النهضة وغارتين على المطار بالعاصمة صنعاء كما شن غارة على ميناء الصليف في الحديدة وغارتين على مزارع دواجن لمواطنين في منطقة السنتين بمديرية خمر في عمران”.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

“سانا”