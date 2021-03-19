فوز مستحق لفريق الثورة على تشرين في دوري السيدات السلوي

هيفاء الإبراهيم

شهدت صالة الفيحاء الرياضية بدمشق اليوم لقاءً سلوياً مهماً بين فريقي الثورة وتشرين ضمن دوري كرة السلة للسيدات للموسم الحالي حسمه فريق الثورة لمصلحته بنتيجة (84 ـ41 )، قدما خلاله الفريقان عرضاً فنياً جميلاً تميز ببداية قوية للطرفين، وخلال سير المباراة استطاعت لاعبات الثورة إظهار خبراتهن الكامنة واستثمارها بكل ثقة وتمكن ضمن إطار شخصية البطل الواثق واستطعن السيطرة والهجوم السريع نسبياً وتطبيق دفاع الزون الذي فتح المباراة أمامهن وأربكن خصمهن لاعبات فريق تشرين وصعبن عليهن تسجيل النقاط ما رفع الفارق بينهن ، وفي الربع الأخير للمباراة خف مستوى العزيمة والتنافس بين الفريقين وفترت همة لاعبات فريق تشرين وكأنهن تقبلن الوضع بعد أن ضيّق فريق الثورة عليهن التحرك والمناورة ما حسم المباراة بفارق كبير حتى دبل سكور (84 ـ 41 ) نقطة ، مع العلم أن فريق تشرين لسلة السيدات لا يستهان به ويملك خامات جيدة ومبشرة بأعمار صغيرة، وإذا ما تم تدريبهن وتأهيلهن بشكل جيد وممنهج سيكون لهن مستقبلاً واعداً ومكاناً ضمن فرق السلة الأنثوية الأقوياء .