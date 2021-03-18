الصحة: 149 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 91 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 91 حالة ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16925 شفيت منها 11322 وتوفيت 1130 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 18 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات :

57في دمشق.

24في ريف دمشق.

18في اللاذقية

17في طرطوس.

12في حمص.

9في السويداء.

6في القنيطرة.

3في حلب.

3في درعا.

=الشفاء:

16في دمشق.

16في حلب.

11في حمص.

14في اللاذقية.

9في طرطوس.

9في ريف دمشق.

5في السويداء.

5في درعا.

4في حماة.

2في القنيطرة.

=الوفاة:

2في دمشق.

2في حمص.

2في اللاذقية.

2في طرطوس.

1في ريف دمشق.

1في حلب.