الصحة: 120 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 90 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 90 حالة ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16776 شفيت منها 11231 وتوفيت 1120 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأربعاء 17 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات :

27 في دمشق

19 في ريف دمشق

15 في طرطوس

11 في اللاذقية

11 في حماة

10 في حلب

10 في دير الزور

9 في حمص

5 في القنيطرة

2 في درعا

1 في السويداء

=الشفاء:

16 في دمشق

15 في حلب

14 في اللاذقية

10 في حمص

9 في طرطوس

9 في ريف دمشق

6 في درعا

6 في السويداء

5 في حماة

= الوفاة:

3 في دمشق

3 في حلب

2 في حمص

1 في اللاذقية

1 في طرطوس