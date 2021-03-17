اتحاد الكتاب العرب يدين العدوان الإسرائيلي السافر على الأراضي السورية

أدان اتحاد الكتاب العرب بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر على الأراضي السورية أمس ووصفه بالعدوان الإجرامي الجبان.

وأكد الاتحاد في بيان تلقت «سانا» نسخة منه اليوم أن العدو الصهيوني الغاشم لا يزال مصراً على إرهابه ووحشيته بحق الشعب العربي السوري الذي أفشل مخططاته العدوانية على امتداد الجغرافيا السورية لافتاً إلى أن سورية كانت وما زالت ثابتة على مواقفها الوطنية والقومية ووقوفها في محور المقاومة.

واعتبر الاتحاد أن حالة عدم الاكتراث من قبل المجتمع الدولي بالاعتداءات الصهيونية المتكررة من شأنه أن يجعل هذه المؤسسات فاقدة للثقة عند شعوب العالم.

وأكد الاتحاد التمسك بخيار المقاومة الهادف إلى تحرير الأراضي العربية المحتلة كافة والاستعداد لبذل الأرواح في سبيل الوطن والأمة معرباً عن أمله بفتح باب التطوع لاسترداد الجولان العربي السوري وجميع الأراضي العربية المحتلة.

وكانت وسائط دفاعنا الجوي تصدت أمس لعدوان إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق وأسقطت معظم صواريخ العدوان.