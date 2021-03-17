وقفة وطنية احتجاجية في ريف القامشلي تنديداً بالاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية

نظم أهالي قرية الدمخية الكبيرة في ريف القامشلي وقفة احتجاجية وطنية تنديداً بالاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية، ورفضاً لوجودهما غير الشرعي ولممارسات ميليشيا «قسد» المرتبطة بالاحتلال الأمريكي ضد الأهالي.

وردد المشاركون عبارات تندد بالحصار الجائر على الشعب السوري وترفض عمليات السرقة والنهب للثروات الطبيعية من قبل الاحتلال الأمريكي من نفط وحبوب في منطقة الجزيرة السورية بالتنسيق مع ميليشيا «قسد» وتشجب التخريب الممنهج للبنى التحتية من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية في المناطق التي تحتلها.

وفي تصريح لمراسلة «سانا» أشارت انتصار محمد الجاسم من قرية الدمخية الكبيرة إلى أن الأهالي يقفون صفاً واحداً للتعبير عن رفضهم للاحتلالين الأمريكي والتركي وممارساتهما الإجرامية من نهب للثروات ودعم المجموعات الإرهابية والتطرف في سورية تحت مزاعم دعم الديمقراطية التي هم بعيدون كل البعد عنها.

في حين، أكد المواطن أحمد البجري أن الشعب السوري يرفض أي وجود أجنبي غير شرعي ويطالب بدعم المقاومة الشعبية التي سوف تطرد المحتل وتكون هي خلاصنا لإعادة الأمن لسورية شعباً وأرضاً.