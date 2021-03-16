علماء يربطون ازدياد حالات تخثر الدم النادر بلقاح أسترازينيكا

ربط علماء معهد باول إيرليش الألماني للقاحات والأدوية الطبية بين زيادة في حالات نوع نادر من تجلط الدم بعد التطعيم ضد «كوفيد 19» ولقاح شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن خبراء المعهد قولهم: إن تحليل البيانات الجديدة أظهر زيادة في حالات نوع نادر لتجلط الدم في أوردة الدماغ يرتبط بانخفاض عدد صفيحات الدم والنزيف، وإن ذلك تزامن مع التطعيم بلقاح أسترازينيكا.

وأكد خبراء المعهد أن البيانات الجديدة تخضع لدراسة الوكالة الأوروبية للأدوية، داعين كل من تلقى لقاح شركة أسترازينيكا واستمرت حالته في التدهور بعد مضي أربعة أيام على التطعيم إلى طلب المساعدة الطبية فوراً.

وكانت ألمانيا أوقفت أمس استخدام لقاح استرازينيكا في تطعيم مواطنيها ضد كورونا لتنضم إلى كل من النمسا وإستونيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ولاتفيا والدنمارك وآيسلندا وبلغاريا والنرويج وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.