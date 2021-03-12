النظام التركي يعتقل 11 شخصاً بذريعة ارتباطهم بغولن

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 11 شخصاً بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016.

وذكرت وكالة «الأناضول» الناطقة باسم النظام التركي أن الادعاء العام في أنقرة أصدر مذكرات اعتقال بحق أكثر من 16 شخصاً في 10 مقاطعات تركية بينهم ستة من العسكريين في الخدمة وتم اعتقال 11 منهم.

ومنذ محاولة الانقلاب أطلق نظام أردوغان حملة ضد معارضيه شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف وطرد أو إيقاف نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم عن العمل.

«سانا»