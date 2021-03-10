برشلونة يودع دوري الأبطال أمام باريس سان جرمان

بعد تعادله مع باريس سان جيرمان بهدف لكل منهما، ودع فريق برشلونة دوري أبطال أوروبا خلال اللقاء الذي جمعه مساء اليوم بمضيفه في ملعب حديقة الأمراء ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، .

سجل الهدف الأول للقاء كيليان مبابي عند الدقيقة 30 من ركلة جزاء، بينما تعادل ليونيل ميسي للبرسا عند الدقيقة 37 بصاروخ يرد أطلقه من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيع ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وكان برشلونة خسر على أرضه 4/1، ليتأهل الفريق الفرنسي لدور ربع النهائي بنتيجة 5/2 مجموع اللقاءين.