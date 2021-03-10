الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع القيود ووقف القمع ضد الشركات الصينية

دعت الصين اليوم الولايات المتحدة إلى رفع القيود غير المبررة ووقف القمع ضد الشركات الصينية إضافة إلى العمل مع الصين للتركيز على التعاون وإدارة الخلافات.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله رداً على تقرير أصدرته غرفة التجارة الأمريكية “إن هذا التقرير أحدث شهادة على طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة ذات المنفعة المتبادلة والمربحة للجانبين”.

وأكد المتحدث أن الصين ستواصل تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح والعمل من أجل بيئة أعمال قائمة على السوق يحكمها القانون ترقى إلى المعايير الدولية من أجل توفير التيسير للشركات من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشركات الأمريكية للاستثمار في الصين.

وأعرب عن أمله في أن يتمسك الجانب الأمريكي أيضاً بموقف منفتح وشامل للسعي لتحقيق نتائج مربحة للجانبين ورفع قيوده غير المبررة والتوقف عن التضييق على الشركات الصينية والعمل مع الصين للتركيز على التعاون وإدارة الخلافات من أجل خلق شروط مواتية لتنمية صحية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وكانت غرفة التجارة الأمريكية في الصين أصدرت تقرير مسح مناخ الأعمال الصيني لعام 2021 في وقت سابق من اليوم جاء فيه “إن الشركات الأجنبية في الصين متفائلة بشأن الآفاق الاقتصادية للصين معتبرة الصين وجهة استثمارية ذات أولوية”.