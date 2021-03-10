بورتنيكوف: القضاء على جميع قادة الجماعات المسلحة في شمال القوقاز

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف اليوم القضاء على جميع قادة الجماعات المسلحة التي كانت تنشط في شمال القوقاز.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بورتنيكوف قوله: إن العمليات التي نفذتها أجهزة الأمن وإنفاذ القانون بتنسيق من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ساعدت على تحقيق استقرار الأوضاع في شمال القوقاز، موضحاً أنه تم القضاء على البؤر الأساسية للعمليات الإرهابية وجميع متزعمي العصابات.

وتابع : إن مجموعة الإجراءات التي تم تنفيذها بتوجيه من مقر العمليات الفيدرالية للإجراءات الخاصة والقتالية انتهت في كانون الثاني الماضي بالقضاء على القوات المتبقية من جماعة بيوتوكاييف الإرهابية، مشيراً إلى أنه من خلال الجهود المنسقة تمكنت وحدات الأمن الفيدرالي والجمهوري ووكالات إنفاذ القانون من القضاء على الإرهابيين المتواطئين في انفجار مطار دوموديدوفو والهجوم على دار النشر في غروزني وعدد من الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى ضد المواطنين الروس.

وكانت الهيئة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني في روسيا الاتحادية أعلنت في شباط الماضي أنه تم خلال عام 2020 اعتقال أكثر من 20 من المنتمين إلى الخلايا الإرهابية في شمال القوقاز.

“سانا”