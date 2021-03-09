البحرية الروسية تتسلم أول غواصة تعمل بالطاقة النووية نهاية العام الجاري

أعلن مصدر في صناعة الدفاع الروسية ان سلاح البحرية سيتسلم قبل نهاية العام الجاري أول غواصة تعمل بالطاقة النووية من طراز «ياسن أم» من المشروع «885 ام».

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المصدر قوله: إن الغواصة نوفوسيبيرسك النووية سيتم تسليمها للأسطول الروسي في الربع الأخير من العام الحالي وذلك بعد أن تستكمل التجارب البحرية للشركة المصنعة وتجارب الدولة والتي تشمل اطلاق صواريخ من طراز «اونيكز» و «كاليبر بي ال» .

وفي وقت لاحق من هذا العام يستعد حوض بناء السفن الروسي سيفماش وهو جزء من شركة بناء السفن المتحدة لتسليم غواصة قازان من المشروع «885 ام» إلى البحرية الروسية وهناك ست غواصات أخرى من هذا المشروع في مراحل مختلفة من الإنجاز في حوض بناء السفن.