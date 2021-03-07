حي المدارس ببلدة كفر شمس يعاني نقص المياه

منال الشرع

يعاني أهالي في بلدة كفر شمس في محافظة درعا وخاصة القاطنين في حي شارع المدارس من غياب المياه عن منازلهم لأيام عدة ما يضطر المواطنين لشراء المياه من الصهاريج الجوالة وبأسعار مرتفعة.

عدد من الشكاوى وردت إلى الصحيفة من عدد من أهالي البلدة يقولون فيها: نعاني من انقطاع المياه عن منازلنا لفترات طويلة ما يضطر الكثير من الأهالي لشراء المياه من الصهاريج الجوالة وبأسعار مرتفعة، مشيرين إلى أن بعض أصحاب تلك الصهاريج بدؤوا يستغلون حاجة الأهالي للمياه، مطالبين المعنيين في (المياه) بضرورة إيجاد حل لإنهاء معاناة الأهالي.

«تشرين» تواصلت مع مدير مياه محافظة درعا محمد المسالمة الذي أكد أن سبب انقطاع المياه عن البلدة أحياناً يكون نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً إلى أنه سيتابع موضوع الشكوى على الفور للتأكد من وضع ضخ المياه إلى البلدة.