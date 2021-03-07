ضبط 85 كغ من الحشيش المخدر معدة للتهريب إلى الأردن

ضبطت الجهات المختصة اليوم 85 كيلوغراماً من الحشيش المخدر المعدة للتهريب إلى الأردن عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا وريف دمشق.

ونقلت «سانا» عن مصدر في الجهات المختصة قوله أنه من خلال المتابعة الدقيقة تم توقيف سيارة بيك آب عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا وريف دمشق وبتفتيشها عثر على 593 قرص حشيش مخدراً وزنها 85 كغ كانت موضوعة في مخبأ سري بالسيارة.

ولفت المصدر إلى أنه تبين بالتحقيق الأولي مع السائق أن السيارة قادمة من دمشق باتجاه الحدود لتهريبها إلى الأردن.