إصابة ثلاثة جنود لبنانيين إثر اشتباك مسلح في بعلبك

أصيب ثلاثة جنود لبنانيين بجروح اليوم إثر اشتباكهم مع مجموعة من المسلحين في حي الشراونة بمدينة بعلبك اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن ” قوة من الجيش نفذت اليوم عمليات دهم بحثاً عن مسلحين مطلوبين في منطقة الشراونة ببعلبك وخلال العملية حصل تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح طفيفة نقل 3 منهم إلى المشفى للعلاج” مشيرة إلى أنه تم إيقاف أحد المطلوبين وضبط كمية كبيرة من الأعتدة الحربية والذخائر بالإضافة إلى عملات أجنبية مزورة وأجهزة اتصال وكاميرات مراقبة ومخدرات.

وأوضح البيان أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق بإشراف القضاء.