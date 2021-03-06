نحو مئة منظمة تدين خفض مساعدات بريطانيا لليمن

دان نحو مئة منظمة بريطانية اليوم قرار الحكومة خفض مساعداتها المقررة إلى اليمن بمقدار النصف والتوقف عن بيع الأسلحة اللاأخلاقي والتي تغذي الحرب في البلاد.

ونقلت فرانس برس عن داني سريسكاندراجاه المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام في بريطانيا قوله في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن “تقليص المساعدات لليمن البلد الذي سيواجه مجاعة خيانة للقيم البريطانية ولتطلع المملكة المتحدة لريادة دولية”.

وأضاف: إن تقليص المساعدات سيحرم ملايين الأشخاص الذين لا يمكنهم إطعام أسرهم وفقدوا منازلهم وحياتهم مهددة بسبب الحرب وكورونا في اليمن من طوق نجاة حيوي.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في تشرين الثاني خفض موازنتها للمساعدة الدولية بأربعة مليارات جنيه 4.6 مليارات يورو.

“سانا”