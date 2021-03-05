3045 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين و7521 في المكسيك

سجلت المكسيك 7521 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و112 ألفاً و508.

ووفقاً لأحدث إحصائيات وورلد ميترز العالمي تم تسجيل 822 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي للوفيات في المكسيك إلى 188866 حالة.

وفي إندونيسيا ارتفع مجمل الإصابات إلى مليون و368 ألفاً و69 إصابة بعد تسجيل 6971 حالة بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 37026 بعد تسجيل 129 وفاة.

أما في الفلبين تم تسجيل 3045 إصابة جديدة بالفيروس و19 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 587704 والوفيات إلى 19 حالة وفاة.