نابولي يتعادل مع ساسولو في الدوري الإيطالي

تعادل نابولي اليوم مع مستضيفه ساسولو بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على استاد مابي في الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل أهداف نابولي كل من بيوتر زيلينسكي وجيوفاني دي لورينزو ولورنزو إنسيني في الدقائق 38 و72 و90 بينما سجل لساسولو كل من نيكولا ماكسيموفيش هدفاً في مرماه و دومينيكو بيراردي و فرانشيسكو كابوتو في الدقائق 34 و 45 و 90 على التوالي من زمن المباراة.

وبهذا التعادل رفع نابولي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس بينما رفع ساسولو رصيده الى 36 نقطة في المركز 8 من الدوري الإيطالي.

«سانا»