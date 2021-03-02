احتجاجات جديدة في جنوب لبنان على تردي الأوضاع المعيشية

تجددت المظاهرات وعمليات إغلاق الطرقات في جنوب لبنان وبعض المناطق اللبنانية اليوم احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن محتجين قطعوا الطريق أمام دوار كفررمان في الجنوب اللبناني بالعوائق الحديدية كما أحرق المحتجون الإطارات المطاطية وسط الطريق ما أدى إلى إقفال اوتوستراد النبطية الزهراني ومرجعيون بالاتجاهين احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية والإنهيار الاقتصادي.

كما قام عدد من المتظاهرين بقطع اوتوستراد تنورين البترون عند مفرق بساتين العصي.

وفي مدينة صيدا قطع المحتجون طريق الأميركان الفيلات والفوار الهمشري احتجاجاً على ارتفاع الدولار وتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأقدم محتجون على قطع أوتوستراد البوار العقيبة كسروان ونهر إبراهيم بالإطارات المشتعلة وسط إنتشار القوى الأمنية.

وتجددت المظاهرات وعمليات إغلاق الطرقات في مدينة طرابلس وبعض المناطق اللبنانية في وقت سابق اليوم احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ 17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.