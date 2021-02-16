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27 دولة وافقت على استخدام “سبوتنيك V” الروسي لعلاج كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم أنه تم تسجيل لقاح (سبوتنيك V) في 27 دولة حتى الآن لعلاج فيروس كورونا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس قسم تنظيم تداول الأدوية بوزارة الصحة فيليب رومانوف قوله في تصريح خلال مؤتمر حول التعاون الاستراتيجي مع روسيا أن لقاح (سبوتنيك V) سجل في 27 دولة والعملية لا تزال في بداياتها لذلك لدينا توقعات إيجابية بشأن الآفاق الاستثمارية، مشيراً إلى أن المخاوف من التلقيح أصبحت بشكل عام من الماضي.

وأعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن في روسيا مؤخراً عن قيامها بتطوير وتسجيل نظام اختبار للكشف عن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا.

“سانا”

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