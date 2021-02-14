مدرب منتخبنا للركبي: نتائجنا في البطولة العربية جيدة

حاتم شحادة :

اختتمت منافسات البطولة العربية للركبي السباعي التي أقيمت منافساتها في مدينة الإسكندرية بمصر, حيث حلت سيداتنا في المركز الثاني خلف المنتخب المصري، أما رجالنا فجاؤوا في المركز الرابع بعد خسارتهم بصعوبة في تحديد مباراة المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب الإماراتي.

وفي تصريح لـ”تشرين” قال مدرب منتخبنا الوطني للركبي التونسي ظافر قزاح: إن النتائج التي حققها منتخب الرجال والسيدات كانت أشبه بـالمعجزة, على اعتبار أنها المشاركة الأولى لنا في البطولة, في حين إن أغلب الفرق شاركت في العديد من النسخ السابقة.

وأوضح قزاح أن هذه النتائج المميزة تأتي على الرغم من التحضير المتواضع قبل البطولة والذي اقتصر على معسكر داخلي في دمشق يمتد لفترة أسبوعين قبل السفر من دون خوض أي مباراة تجريبية قبل البطولة.

ونوه قزاح بالمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في البطولة, حيث خسر منتخب الرجال الميدالية البرونزية أمام المنتخب الإماراتي في اللحظات الأخيرة بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي تسخر في الإمارات لتطوير هذه الرياضة.

أما على صعيد منتخب السيدات فأكد قزاح التطور الكبير الذي طرأ على مستوى منتخب السيدات خصوصاً بعد الفوز على المنتخب اللبناني بطل غرب آسيا عدة مرات والذي سبق أن خسرنا أمامه بفارق كبير قبل عدة سنوات.