٢١ متقدماً لاختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري بدرعا

درعا – وليد الزعبي

جرت بمقرّ كلية التربية الثالثة في محافظة درعا المرحلة الثانية من اختبارات الأولمبياد العلمي السوري للموسم ٢٠٢٥، وذكر منسق درعا أحمد الجمعات أن هذه الاختبارات تأتي ضمن منهجية هيئة التميز والإبداع لاكتشاف مواهب التميز لدى جيل الشباب ورعايتها، لافتاً إلى أنه تقدم إلى عملية سبر المتميزين بمرحلته الثانية ٢١ طالباً باختصاصات الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والرياضيات والمعلوماتية.

وخلال لقاءات “تشرين” مع عدد من الطلاب المشاركين في الاختبارات، أشاروا إلى سرورهم بالمشاركة بهذه الاختبارات النوعية التي تزيد من ثقتهم بأنفسهم وتعزز لديهم حافز الاستمرار بالمثابرة والاجتهاد حتى بلوغ مرحلة التميز والإبداع.

ولجهة مستوى الأسئلة ذكر بعضهم أنها واضحة وبمستوى بين المتوسط والجيد، وتحتاج إلى تركيز وفهم حتى تتم الإجابة عليها، لكن الطالب المتمكن الذي حضّر بشكل جيد يمكنه الإجابة على معظمها، فيما أشار غيرهم إلى أن الأسئلة واقعية ومحفزة على التفكير والتحليل، وهي مستوحاة من المحاور العلمية المعتمدة لدى هيئة التميز والإبداع (الأولمبياد العلمي السوري).

وعبّر الطلاب عن طموحهم بتجاوز هذه المرحلة والانتقال للمرحلة النهائية وتجاوزها أيضاً، خاصةً أن هذا الطريق يفتح أمامهم آفاقاً واسعة للارتقاء بمستواهم التعليمي وبلوغ مراتب التميز والإبداع.