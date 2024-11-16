استعداداً لفصل الشتاء… صيانة وتأهيل العبارات والأقنية المغذية للسدود في السويداء

تشرين – طلال الكفيري:

بيّن مدير الموارد المائية في السويداء المهندس بديع مطر أن ورشات الصيانة لدى المديرية، بدأت بصيانة وتأهيل العبارات والأقنية المائية المغذية لسدود، والواقعة خارج المخططات التنظيمية، إضافة للقيام بأعمال تشحيم وتجريب مفرغات السدود، تمهيداً لفتحها في حال دعت الحاجة إلى ذلك خلال الموسم المطري.

وأوضح مطر لـ”تشرين”، أنه يجري العمل حالياً على صيانة سدي الغيضة والمشنف، حيث شارفت أعمال الصيانة على الانتهاء.

وبالنسبة للآبار المخصصة للأغراض الزراعية والتي تتبع لمديرية الموارد المائية، أشار مطر إلى أنه يوجد 50 بئراً مستثمرة حالياً لأغراض ري المشروعات الزراعية المقامة على هذه الآبار، حيث تبلغ المساحات التي ترويها هذه الآبار 1564 هكتاراً، بينما يبلغ عدد الفلاحين المشتركين عليها 5980 مزارعاً. بالإضافة إلى وجود 13 بئراً تم إخلاؤها من جراء الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد، و10 آبار متعطلة نتيجة احتراق مضخاتها الغاطسة، ويجري العمل على إصلاحها.

عدا عن ذلك فقد قامت المديرية بتسليم 10 آبار أخرى لمؤسسة المياه لاستثمارها بشكل كامل بغية تأمين مياه الشرب للمواطنين، إضافة إلى تسليم بئر لمديرية الزراعة.

وأكد مطر أنه يتم العمل حالياً على حماية الآبار من القطع الترددي للتيار الكهربائي بتركيب لوحات الحماية بهدف حماية الغاطسات من ضعف التيار الكهربائي، موضحاً أن تركيب اللوحات شمل عدداً من الآبار والمديرية بصدد تركيب اللوحات لباقي الآبار.