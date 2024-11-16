رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من العقود في القطاعات الصحية والصناعية والخدمية

دمشق- تشرين:

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والصناعية والخدمية وشملت: العقدان المبرمان لصالح وزارة الصحة لتأمين مستلزمات التنقية الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام بقيمة إجمالية قدرها نحو 99 مليار ليرة سورية.

والعقد المبرم لصالح الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق لتوريد وتركيب وتجريب وتشغيل آلة جدل باسكت لجدل كابلات القدرة الكهربائية واصل أرض الشركة بدمشق مع القطع التبديلية والمعلومات الفنية اللازمة للتشغيل والصيانة والأعمال المدنية اللازمة لذلك، بقيمة إجمالية قدرها نحو 2 مليون يورو تدفع بالليرات السورية.

والعقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني بدمشق لتقديم مواد استهلاكية طبية لزوم كافة الأقسام الطبية في المشفى، بقيمة إجمالية 5.6 مليارات ليرة.

كذلك العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني بدمشق لتوريد المواد المخبرية اللازمة لتشغيل جهاز التعداد الآلي المستخدم في شعبة المخبر في المشفى بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.4 مليار ليرة وذلك بهدف إنجاز التحاليل الدموية بسرعة وبجودة عالية تضمن تشخيص الحالة بشكل جيد واستمرارية المتابعة للمرضى.

والعقد المبرم لصالح مديرية صحة حلب لتقديم وتركيب منظومة إطفاء حريق للمشافي (الإماراتي – زاهي الأزرق) بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.3 مليار ليرة.

كما تمت الموافقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للتقانة الحيوية لتقديم وتركيب وتشغيل أجهزة مخبرية لزوم الهيئة، بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار ليرة، وذلك بهدف رفع مستوى التحاليل والاختبارات التي تخدم العملية البحثية والتي تنعكس إيجاباً على نوعية البحوث مما يسهم في رفع تصنيف البحوث المنشورة وإعطاء نتائج ذات موثوقية عالية.

والعقد المبرم بين محافظة دير الزور والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مشفى الباسل في البوكمال (مبنى العيادات الخارجية) بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.7 مليار ليرة.

إضافة إلى العقد المبرم لصالح وزارة العدل لتوريد تجهيزات شبكية وحاسوبية وملحقاتها لزوم أتمتة أعمال الكاتب بالعدل في المجمعات القضائية ومحاكم الصلح التابعين لعدلية ريف دمشق، وذلك نظراً للحاجة الماسة للمضي قدماً في مشروع التحول الرقمي في ضوء توجيهات الحكومة لأتمتة الأعمال ورعاية هذه المشاريع وذلك عطفاً على مذكرة التفاهم مع الشركة السورية للاتصالات حول إطلاق خدمات إصدار/ تصديق الوكالات العدلية الداخلية عبر مراكز خدمة المواطن.

كذلك العقد المبرم لصالح مديرية الخدمات الفنية بحمص لتشغيل مطمر القصير الصحي بقيمة إجمالية قدرها نحو /2/ مليار ليرة.