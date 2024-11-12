“حبوب حماة” تقوم بإجراءات وقائية وصيانة لصوامعها

حماة- نصار الجرف:

بيّن مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في حماة المهندس وليد جاكيش، الإجراءات التي اتخذها الفرع للحفاظ على مخازين القمح في صوامع الحبوب التابعة لفرع المؤسسة، عبر إجراء الكشوف الدورية على المخازين ضمن الصومعات المعدنية في كل من محردة والسقيلبية و شطحة وجب رملة وسلحب، فضلاً عن صوامع كفربهم البيتونية، بحيث تجري عمليات تعقيمها بشكل دوري، منوهاً بإجراء أعمال صيانة لمراكز الحبوب في جب رملة وسلحب ومحردة ، حيث شملت أعمالاً ميكانيكية، وكذلك عمليات العزل.

وأضاف المهندس جاكيش: تتوافر لدى فرع المؤسسة في حماة كافة المواد اللازمة من مواد التعقيم والشوادر البلاستيكية وحبال التحزيم والأكياس، ويتم توزيعها على المراكز. مبيناً أنه يتم تنظيم عمليات شحن الحبوب من صومعة كفربهم إلى المطاحن بصورة يومية، فضلاً عن جهود العاملين في المركز لتنظيم عمليات تكديس أكياس القمح ضمن المستودعات مع القيام بعمليات التعقيم .

وأشار إلى تشكيل لجان مختصة، قامت بالكشف على مخازين الأقماح والتأكد من سلامتها وتعقيمها ،إضافة إلى المباشرة بأعمال صيانة مركز الحبوب في شطحة وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية وأعمال العزل، وكذلك إجراء أعمال صيانة مدنية في مطحنة سلمية،وصيانات لخطوط الإنتاج، وأهمها خط الصويا.