حماة تدخل على خط اللوحات الجديدة للمركبات تليها اللاذقية وطرطوس

تشرين – محمد زكريا:

بعد أن باشرت مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل بتوزيع لوحات المركبات الجديدة واعتمادها في محافظتي دمشق وريفها وتلتها محافظة حمص، اليوم يأتي الدور لمحافظة حماة، حيث تبدأ عمليات توزيع اللوحات فيها على مركبات المحافظة، وذلك ضمن المعاملات التي حددتها الوزارة، والتي يحق لها تبديل اللوحات والمتمثلة في معاملة تسجيل المركبة لأول مرة وفي حال معاملة نقل ملكية، أو إجراء معاملة تبدلات فنية (ماعدا معاملات القاطرات والمقطورات)، ومن ضمن المعاملات أيضاً عند تسجيل مركبة (تسوية وضع مركبة مسجلة)، وعند تغيير فئة المركبة، أيضاً في حال إعادة مركبة إلى السير، ومعاملات عقد تسوية وضع، إضافة إلى معاملات المرسوم 14 لعام 2014 ، ومعاملة تثبيت خط سير (مركبة استثمار).

مدير النقل الطرقي بالوزارة المهندس سامي سليمان بين أنه وضمن خطة الوزارة يتم تزويد المحافظات تباعاً باللوحات الجديدة، واليوم يبدأ العمل باللوحات الجديدة في محافظة حماة، ليتم الانتقال بعدها أي غداً إلى محافظة اللاذقية، وبعد غدٍ أي يوم الخميس القادم، سيتم اعتماد اللوحات الجديدة في محافظة طرطوس. وأشار سليمان لـ “تشرين” إلى أنّ سبب التأخر في اعتماد اللوحات في محافظة حلب هو خضوع مبنى المديرية إلى الصيانة والترميم، وأنه ريثما يتم الانتهاء من تلك الأعمال، سيتم اعتماد اللوحات الجديدة في محافظة حلب، مؤكداً أن المديرية مستمرة في استلام اللوحات الجديدة للمركبات من المعمل التابع للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، حيث تم حتى الآن استلام ما يقارب 400 ألف لوحة موزعة على 16 نموذجاً، بمعدل 150 ألف لوحة شهرياً.