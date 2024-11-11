مُؤلَفات إعلاميّة للباحث مروان حمي في معرض الشارقة الدولي للكتاب

تشرين- لبنى شاكر:

يُشارك الزميل الصحفي وباحث الدكتوراه من جامعة RWTH Aachen الألمانية مروان حمي في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والأربعين، والتي انطلقت فعالياتها منذ أيام وتستمر حتى السابع عشر من تشرين الثاني الجاري، عبر ثلاثة كتب من مُؤلَفاته في ميدان الإعلام، والصادرة عن دار الزمان للنشر والطباعة.

يتناول الكتاب الأول “دليل احتراف الكتابة الاقتصادية”، شرحاً مُعمّقاً لمفهوم الصحافة الاقتصادية، ويُركز على دراسة سمات اللغة الصحفية المستخدمة في هذا الحقل وطرق التعامل مع الأرقام والإحصاءات بما يتناسب مع طبيعة الحدث الاقتصادي، أما الكتاب الثاني “خفايا صناعة الترفيه الإعلامي”، فيتناول خصائص الترفيه الإعلامي، وكيف تشكّل العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية سلوك المستهلك، ويقدم تحليلاً نقدياً لهذا النوع من الترفيه، في حين يعالج الكتاب الثالث “الكلمات الاستهلالية في النصوص الصحفية”، مفهوم الكلمات الاستهلالية، خصائصها، أشكالها، مواضعها في النصوص الصحفية.

وفي تصريحٍ لـ “تشرين” أوضح حمي أن الكتب الثلاثة تُقدّم شرحاً معمّقاً لموضوعاتها، مدعّماً بأمثلة تطبيقية مستمدة من الواقع العملي، فهي لا تقتصر على الجانب النظري فحسب، بل تُتيح للقارئ فهماً عميقاً للمفاهيم من خلال تطبيقها على حالات واقعية، مما يُسهّل عملية الاستيعاب والفهم، ويُمكّن الطلاب والباحثين من تطبيق ما تعلّموه بشكل فعّال في مجالات عملهم، وتُعتبر هذه الكتب بمثابة أدوات قيّمة سواءً للطلاب الراغبين في الانخراط في مجال الصحافة الاقتصادية أو للصحفيين والمحررين الممارسين، حيث تُغطّي جوانب نظرية وتطبيقية متعددة.

يُذكر أن الكاتب مروان حمي باحث دكتوراه في حقلي اللغة والاتصال في جامعة RWTH آخن، يحمل شهادتي DaF/DaZ في تدريس اللغة الألمانية كلغة ثانية وأجنبية من جامعتي Paderborn وRWTH آخن، وفي رصيده شهادات متخصصة في الكتابة الأكاديمية (Wissenschaftliches Schreiben) والنزاهة العلمية (Wissenschaftliche Integrität)، وهو حاصل على درجة الماجستير في الإعلام والاتصال، ودبلوم في التأهيل التربوي وإجازة في الصحافة من جامعة دمشق، كما عمل مُحاضراً في قسمي الإعلام الإلكتروني والصحافة في جامعة دهوك التقنيّة، وكان عضو هيئة تدريسية في قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة دمشق، ومراسلاً ومحرراً في وكالة الأنباء السورية “سانا”. ومن كتبه الصادرة عن دار الزمان أيضاً “تحليل النصوص الصحفية”، و”الصحافة الاقتصادية”.