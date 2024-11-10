من إعلام العدو.. «هآرتس»: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تطهير عرقي في شمال ‏قطاع غزة بأوامر مباشرة من نتنياهو ‏

ترجمة وتحرير – غسان محمد:

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في افتتاحيتها بتاريخ 10/11، أن الجيش ‏الإسرائيلي، ينفذ في شمال قطاع غزة، عملية تطهير عرقي، حيث يتم تهجير ‏الفلسطينيين الذين لا يزالون في المنطقة قسراً، فيما يقوم الجنود الإسرائيليون بتدمير ‏المنازل والبنية التحتية، وشق طرق واسعة في المنطقة واستكمال أعمال التطهير، وقد ‏تم فصل بلدات شمال قطاع غزة عن وسط مدينة غزة، بحيث باتت المنطقة كما لو ‏أنها تعرضت لكارثة طبيعية. ‏

وبحسب المراسل العسكري للصحيفة، يانيف كوبوفيتش، فإن ما حصل في المنطقة، ‏ليس كارثة طبيعية، بل دماراً متعمداً من صنع الإنسان، وبنيّة مُسبقة، وهذا ما أشار ‏إليه ضابط كبير في الجيش هو العميد إيتسيك كوهين، قائد الفرقة 162 العاملة في ‏شمال غزة، الذي قال إنه لن تكون هناك عودة لأحد إلى الجزء الشمالي في غزة، وأنه ‏تم إخلاء الغالبية العظمى من سكان بلدات بيت حانون، بيت لاهيا، العطارة، وجباليا. ‏

وأضاف الضابط: لقد تلقينا أوامر واضحة للغاية، ومهمتنا هي تنظيف المنطقة من ‏السكان من أجل توفير حرية العمل لقواتنا، ولدى سؤاله عما إذا كان الجيش ينفذ ‌‏«خطة الجنرالات» التي صاغها اللواء احتياط غيورا آيلاند وعدد من الضباط ‏المتقاعدين، لترحيل الفلسطينيين من شمال قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات ‏الإنسانية وتجويع من تبقى منهم، قال الضابط: نحن نتصرف حسب تعليمات القيادة ‏الجنوبية وتوجيهات رئيس الأركان هرتسي هاليفي، واللواء يارون فينكلمان، ‏الخاضعين لتوجيهات المستوى السياسي، أي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير ‏الحرب قبل إقالته، يوآف غالانت، وبديله يسرائيل كاتس. ‏

وختمت الصحيفة قائلة: ما يجري في شمال قطاع غزة، يتم بأوامر مباشرة من ‏نتنياهو، وهو الرأس والمسؤول عن جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في ‏شمال قطاع غزة تحت مسمى «حرب القيامة»، والمقصود بالفعل هو طرد ‏الفلسطينيين وهدم منازلهم لإعادة الاحتلال والاستيطان اليهودي، ما يعني عملياً تهيئة ‏المنطقة لحرب طويلة الأمد.‏