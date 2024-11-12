خطة لتحويل المدارس المهنية إلى الطاقة البديلة في القنيطرة

تشرين – ممدوح عوض:

بدأت مديرية التربية في القنيطرة بتركيب طاقات شمسية بديلة لعدد من المدارس المهنية في ظل غياب التيار الكهربائي خلال أوقات الدوام الرسمي في المدارس، وذلك ضمن توجه المديرية لوضع خطة بتحويل المدارس المهنية والصناعية في القنيطرة للاعتماد على الطاقة البديلة من أجل إتاحة التعليم والتدريب المستمر للطلاب.

مدير تربية القنيطرة عبدو زيتون أشار إلى ضرورة الاستفادة من الطاقة البديلة في المدارس المهنية لضرورة العمل لكونها مدارس تطبيقية وتدريبية وبهدف التغلب على نقص الطاقة الكهربائية وتأمينها خلال الدوام المدرسي للطلاب، مبيناً أنه تم تركيب منظومتين للطاقة الشمسية في ثانوية القنيطرة الصناعية ( 10 ألواح شمسية) في مدينة البعث على أرض المحافظة وثانوية أمجد إبراهيم المهنية (18 لوحاً شمسياً) في الحجر الأسود منطقة الزاهرة التعليمية، وكذلك تغذية بئر الحجر الأسود المحاذية للمدرسة.

ولفت إلى أنه لتعزيز الطاقة الشمسية سيتم تركيب (30 لوحاً شمسياً) مع كامل التجهيزات للمعهد الصناعي والثانوية الصناعية في مدينة البعث بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية (الأندوف)، موضحاً أن المشروع يتضمن تركيب شبكة كاملة للطاقة الشمسية البديلة من ألواح شمسية مع إكسسواراتها (أنفيرتر شمسي – تابلوهات كهربائية – كابلات للتوصيل).

ونوه زيتون إلى أن مديرية التربية تعمل على تركيب أجهزة طاقة بديلة في كل المدارس المهنية والصناعية حسب الإمكانيات المتاحة، وذلك ضمن خطة مدروسة للاعتماد على الطاقة البديلة في ظل غياب التيار الكهربائي من أجل إتاحة الفرصة للطلاب للتعلم والتدرب بشكل أفضل.