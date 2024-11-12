كيف سيكون جدول مباريات منتخبنا السلوي في بطولة الملك عبدالله الثاني؟

دمشق – معين الكفيري:

سيخوض منتخبنا الوطني للرجال بكرة السلة مباريات بطولة الملك عبدالله الثاني بنسختها الثانية عشرة المقرر إقامتها في الأردن بالفترة من ١٦ ولغاية ١٨ من تشرين الثاني الجاري بمشاركة منتخبات (سورية والأردن وفلسطين وقطر), حيث يفتتح منتخبنا الوطني المصنف (٧٢ )عالمياً مبارياته في البطولة بلقاء منتخب قطر المصنف (١٠١) عالمياً في مباراة الافتتاح يوم السادس عشر من تشرين الثاني الجاري عند الساعة الخامسة عصراً , وسيواجه منتخبنا في مباراته الثانية نظيره الأردني المصنف (٣٥)عالمياً في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري عند الساعة السابعة والنصف مساء, ويختتم منتخبنا مبارياته بلقاء منتخب فلسطين المصنف (٩٨)عالمياً يوم الثامن عشر من تشرين الثاني الجاري عند الساعة الخامسة عصراً.

وتقام جميع المباريات في صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان, وتعد هذه البطولة بمثابة تحضير مثالي لمباريات منتخبنا في النافذة الثانية من التصفيات لبطولة كأس آسيا ٢٠٢٥ , حيث تنتظره مواجهتان قويتان أمام منتخبي البحرين ولبنان في المنامة ودبي يومي ٢٣ و٢٥ من تشرين الثاني الجاري.

وكان منتخبنا الوطني بدأ معسكره التدريبي في صالة الفيحاء بدمشق منذ الثاني من تشرين الثاني الجاري بمشاركة خمسة عشر لاعباً هم: هاني ادريبي وعبد الوهاب الحموي وجورج نونو وكريستان ماران وبلال اطلي وكامل عبدالله ونديم عيسى وهشام عرواني ويزن حريري وعمر إدلبي ومجد عربشة وأندريه فارس وشهم عاجوقة وإلياس عازرية وأحمد حبش, إضافة إلى اللاعب المجنّس الأمريكي اموري هاردي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني فوكاندو بيتراشي.