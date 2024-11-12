روسيا تطور طريقة جديدة لتصنيع الأدوية المضادة للسرطان القائمة على معدن البلاتين
تشرين:
تم تطوير نهج جديد لتصنيع الأدوية المضادة للأورام القائمة على معدن البلاتين من علماء معهد الكيمياء غير العضوية التابع للفرع السيبيري من أكاديمية العلوم الروسية في نوفوسيبيرسك.
وقال دانيل فاسيلتشينكو، كبير الباحثين في مختبر كيمياء معادن البلاتين النادرة في المعهد: إن الطريقة الجديدة تجعل من الممكن تجنب ظهور المركبات القابلة للانفجار والتي تتشكل عند إنتاج المادة بكميات كبيرة.
وأوضح فاسيلتشينكو «أن خصوصية الأدوية المضادة للأورام القائمة على البلاتين تكمن في أنها سامة ويمكن أن تشكل خطراً على الإنسان، ولتجنب ذلك يتم استخدام طرق مختلفة، إحداها هي إنشاء مركبات خاملة يتم توصيلها إلى موقع الورم من دون أن تتسبب بتأثير سام في الأعضاء الداخلية، وبعد ذلك يتم تنشيطها بالضوء».
ويعد العلاج الضوئي الديناميكي إحدى الطرق الحديثة لعلاج مرض السرطان، وتسمح تلك الطريقة بالقضاء على الأنسجة المرضية بشكل انتقائي باستخدام تفاعل كيميائي يتم تنشيطه بوساطة الطاقة الضوئية، ويستخدم العلماء الآن في بعض الأدوية مركبات تعتمد على معدن البلاتين الذي يقاوم انقسام الخلايا الخبيثة.
وقال العالم: «وفي أثناء دراسة هذه المركبات اكتشف العلماء أن تخليقها يجري باستخدام تكنولوجيا راسخة تاريخياً، وأن إنتاج المادة بكميات كبيرة يمكن أن يشكل خطرا على الإنسان.. لقد طورنا، استناداً إلى مركباتنا الخاصة، نهجاً بديلاً للتخليق والذي يتجنب المرحلة التي تتشكل فيها المركبات القابلة للانفجار، وسيفتح هذا النهج اتجاهاً جديداً مختلفاً تماماً في مجال تطوير مثل هذه الأدوية».
وأوضح العالم أن البحث جرى بمشاركة معهد الحركة الكيميائية والاحتراق التابع للفرع السيبيري لدى أكاديمية العلوم الروسية، حيث تتم دراسة الكيمياء الضوئية لهذه المركبات.