روسيا تطور طريقة جديدة لتصنيع الأدوية المضادة للسرطان القائمة على معدن البلاتين

تشرين:

تم تطوير نهج جديد لتصنيع الأدوية المضادة للأورام القائمة على معدن البلاتين من علماء ‏معهد الكيمياء غير العضوية التابع للفرع السيبيري من أكاديمية العلوم الروسية في ‏نوفوسيبيرسك.‏

وقال دانيل فاسيلتشينكو، كبير الباحثين في مختبر كيمياء معادن البلاتين النادرة في المعهد: إن ‏الطريقة الجديدة تجعل من الممكن تجنب ظهور المركبات القابلة للانفجار والتي تتشكل عند إنتاج ‏المادة بكميات كبيرة.‏

وأوضح فاسيلتشينكو «أن خصوصية الأدوية المضادة للأورام القائمة على البلاتين تكمن في أنها ‏سامة ويمكن أن تشكل خطراً على الإنسان، ولتجنب ذلك يتم استخدام طرق مختلفة، إحداها هي ‏إنشاء مركبات خاملة يتم توصيلها إلى موقع الورم من دون أن تتسبب بتأثير سام في الأعضاء ‏الداخلية، وبعد ذلك يتم تنشيطها بالضوء».‏

ويعد العلاج الضوئي الديناميكي إحدى الطرق الحديثة لعلاج مرض السرطان، وتسمح تلك ‏الطريقة بالقضاء على الأنسجة المرضية بشكل انتقائي باستخدام تفاعل كيميائي يتم تنشيطه ‏بوساطة الطاقة الضوئية، ويستخدم العلماء الآن في بعض الأدوية مركبات تعتمد على معدن ‏البلاتين الذي يقاوم انقسام الخلايا الخبيثة.‏

وقال العالم: «وفي أثناء دراسة هذه المركبات اكتشف العلماء أن تخليقها يجري باستخدام ‏تكنولوجيا راسخة تاريخياً، وأن إنتاج المادة بكميات كبيرة يمكن أن يشكل خطرا على الإنسان.. لقد ‏طورنا، استناداً إلى مركباتنا الخاصة، نهجاً بديلاً للتخليق والذي يتجنب المرحلة التي تتشكل فيها ‏المركبات القابلة للانفجار، وسيفتح هذا النهج اتجاهاً جديداً مختلفاً تماماً في مجال تطوير مثل هذه ‏الأدوية».‏

وأوضح العالم أن البحث جرى بمشاركة معهد الحركة الكيميائية والاحتراق التابع للفرع السيبيري ‏لدى أكاديمية العلوم الروسية، حيث تتم دراسة الكيمياء الضوئية لهذه المركبات.‏