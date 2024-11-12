الزراعي يعطي الأولوية لقروض الري الحديث وتمويل الفلاحين لشراء جرارات

دمشق- حسام قره باش:

يستمر المصرف الزراعي التعاوني في فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالبطاقة الذكية حيث بلغ عدد الحسابات المفتوحة لنهاية أيلول الماضي حوالى / 131826/ حساباً جارياً، وفق تصريح مدير عام المصرف الدكتور أحمد الزهري لـ”تشرين”، مشيراً إلى استمرار المصرف أيضاً بمنح قروض الطاقة المتجددة لكافة المشاريع الزراعية والصناعية الزراعية عن طريق الصندوق الوطني للطاقة المتجددة ورفع الكفاءة حيث بلغ قيمة قرض الطاقة الممنوح لغاية 30/9 حوالي 36,750 مليون ليرة لـ300 مستفيد، وكانت محافظة حماة من أكثر المحافظات التي تمّ فيها منح مثل هذه القروض لكبر مساحتها وتنوع مشاريعها.

إضافة لذلك يستمر المصرف بمنح كافة القروض بأنواعها مع وصول كتلة الإقراض الممنوحة لنهاية الربع الثالث إلى حوالي 498 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 71٪ حيث بلغ عدد المستفيدين من القروض الممنوحة /7712/ مستفيداً.

ونظراً لنقص السيولة التي يعانيها المصرف، بين الزهري أن الغايات الممولة خلال الربع الثالث تركزت على الغايات التي يعاد حسمها لدى مصرف سورية المركزي وكذلك إعطاء الأولوية لقروض شراء شبكات الري الحديث.

الزهري: فتح 131.8 ألف حساب خاص بالدعم

ويقوم المصرف بتمويل الفلاحين بقروض طويلة الأجل لشراء الجرارات الزراعية عن طريق الجهة المستوردة سواء قطاع عام أم خاص بكافة أنواعها وأحجامها، ويمول المصرف هذه القروض إما بتمويل الجرار بنسبة 50٪ من قيمته ويساهم المقترض بنسبة 50٪ المتبقية بضمانة الجرار نفسه، أو بتمويل المقترض بنسبة 70٪ من قيمة الجرار ويساهم هو بنسبة 30٪ على أن يضاف إلى رهن الجرار ضمانة عقارية مقبولة وكافية لتغطية الفرق ما بين ضمانة الجرار البالغة 50٪ ونسبة التمويل 70٪ من قيمة الجرار، إضافة إلى أنه تم دعم أسعار الفائدة لقروض الجرارات المقدمة طلباتها عن طريق اتحاد الفلاحين واتحاد الغرف الزراعية بنسبة 7٪ وفقاً لتصريح مدير المصرف.

وأضاف: تمّ رفع أسعار الأسمدة بمعدل 5٪ عن الموسم الماضي من أجل تأمين جزء من الأسمدة من القطاع الخاص حيث ارتفع سعر الشراء، علماً أن المصرف يبيعها بأقل مما هي عليه في القطاع الخاص، مبيناً أنّ المصرف باشر اعتباراً من 3/11/2024 بيع الأسمدة للفلاحين لزوم محصول القمح كدفعة أولى من سماد اليوريا 46٪ المتوفرة بكميات 38 ألف طن، وتَعاقُد مؤسسة التجارة الخارجية على كمية 12500 طن، وأيضاً سماد نترات الأمونيوم 26٪ المتوفر بكمية 10700 طن، وتوفر سماد السوبر فوسفات 46٪ بكمية 5800 طن، التي بدأ شحنها بدءاً من 28/10/2024 وتعاقد مؤسسة التجارة الخارجية على كمية 10 آلاف طن وسماد السوبر فوسفات إنتاج الشركة الروسية المستثمرة لمعامل الأسمدة المتوفرة بكميات 1393 طناً، مع الإعلان على كميات جيدة من قبل مؤسسة التجارة الخارجية بهدف تنفيذ الخطة الزراعية.