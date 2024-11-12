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“النفط”: توزيع المازوت الزراعي عبر الرسائل النصيّة

تشرين:

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه سيتم تفعيل نظام توزيع المازوت الزراعي عبر الرسائل النصية في الموسم القادم. وبينت الوزارة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار تطوير عملية توزيع المازوت الزراعي بكفاءة وعدالة، وضمان وصول هذه المادة للإخوة الفلاحين بسهولة.
وبموجب هذا النظام سيكون بإمكان الفلاحين اختيار محطة الوقود المناسبة لهم عبر تطبيق “وين” أو من خلال القنوات البديلة الأخرى المتاحة وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية تتضمن المخصصات اللازمة للتعبئة، لضمان استلامها بكل يسر وسهولة.

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