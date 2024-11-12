برعاية الرئيس الأسد.. تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية، وناب عن السيد الرئيس في رعاية الاحتفال العماد علي عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع.

واستعرض العماد عباس حرس الشرف حيث بُدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار، وعزفت موسيقا الجيش النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

وألقى العماد عباس ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها للمتخرجين تهنئة الرئيس الأسد وتمنياته القلبية لهم بدوام النجاح في أداء واجباتهم ومهامهم التي تنتظرهم في ميادين البطولة والفداء.

وأكد وزير الدفاع أن رجال جيشنا الباسل يسطرون في كل يوم ملاحم الإباء والانتصار ويذودون عن الوطن بإقدام وبأس ورجولة ويقدمون في سبيل إعلاء رايته وصون أمنه واستقراره أغلى ما يملكون.

وشدد العماد عباس على أن سورية اليوم تسير بكل ثقة وإصرار، وتواجه بكل قوةٍ ما يُحاك ضدها من مؤامرات، ولا سيما في ظل ما تشهده منطقتنا من عدوان همجي صهيوني متواصل منذ أكثر من عام يستهدف فلسطين المحتلة ولبنان الشقيق ويودي بحياة الآلاف من الأبرياء من النساء والأطفال.

كما ألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن التدريب النوعي وتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم من المهام الرئيسة التي تقوم بها الكلية، إضافةً إلى صقل شخصيتهم العسكرية والقيادية، لافتاً إلى ضرورة تجسيد الطلاب المتخرجين العلوم والمعارف النظرية واقعاً عملياً في ميادين الشرف والبطولة وساحات الدفاع عن الوطن.

بعد ذلك جرت مراسم تسليم العلم واستلامه.

ثم أدى المتخرجون القسم العسكري، وتلي أمر النجاح وموافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على تسمية الدورة المتخرجة باسم الشهيد البطل العقيد وهيب شعبان عيسى تقديراً وإجلالاً للشهادة والشهداء.

بعد ذلك تم توزيع الهدايا الرمزية على المتخرجين الأوائل، ثم قدم الطالب الأول درع الدورة للعماد عباس ممثل راعي الاحتفال عربون وفاء وإخلاص، كما تم تقديم درع الدورة لذوي الشهيد إكباراً وإجلالاً لشهدائنا الأبرار.

واختتم الاحتفال بالنشيد العربي السوري.