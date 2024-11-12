وزير الاتصالات: خطة العام القادم التعاقد على 120 ألف بوابة جديدة

بيّن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب أنه تم خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم استعراض آخر تطورات ملف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية التي أقرتها رئاسة المجلس في عام 2021 والتي تتألف من ثلاث مراحل، الأولى من عام 2021 حتى عام 2023، والثانية من عام 2024 حتى 2027، والثالثة من عام 2027 حتى 2030.

وأضاف الوزير الخطيب في تصريح عقب الجلسة: إنه تم استعراض المشاريع التي تعمل عليها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات من حيث بناء البنى التحتية اللازمة للتحول الرقمي وخاصة تنفيذ الناقل الحكومي الإلكتروني ودور الشركة السورية للاتصالات في تأمين مستلزمات الربط الإلكتروني بين الوزارات، إضافة إلى توريد وتركيب بوابات الإنترنت وعدد البوابات التي تم توريدها خلال الأعوام السابقة والتي وصلت نسبة الاختراق فيها إلى 65 بالمئة أي عدد المشتركين بالبوابات إلى عدد المشتركين بالهاتف الثابت في سورية.

وقال الوزير الخطيب: في خططنا للعام القادم لدينا التعاقد على 120 ألف بوابة جديدة، لافتاً إلى أنه تم خلال الجلسة تناول موضوع مركز الأمن السيبراني للمعلومات الذي تم تنفيذه في هيئة تقانة المعلومات ومشاريع الحوسبة السحابية ومركز البيانات الاحتياطي الذي قامت الوزارة بافتتاحه مؤخراً، كما تم التطرق إلى مشروعين مهمين، هما مشروع التوافق البيني وهو ربط السجلات الحكومية ما بين بعضها البعض، إضافة إلى منظومة الوثائق الرقمية ونسب الإنجاز لكل منهما.

وأشار الوزير الخطيب إلى أنه تم استعراض عدد من المشاريع المكلفة بها الوزارات وخاصة مشاريع بناء السجلات الإلكترونية أو المشاريع التي لها علاقة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات للمواطنين ودور مركز خدمة المواطن الإلكتروني كأحد البوابات التي تقدم الخدمة من خلاله.

وأضاف الوزير الخطيب: إنه تم عرض الدورات التخصصية التي قام بها مركز التميز السوري الهندي في هيئة تقانة المعلومات لتدريب الكوادر الفنية بحيث تكون مدربة ومؤهلة وقادرة على قيادة التحول الرقمي رغم الصعوبات التي تعاني منها الوزارات ومن حيث الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً، وهذا ما نقوم به من خلال الهيئة على استدراك هذه النقاط.