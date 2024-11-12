رئيس وفد سورية إلى اجتماع أستانا: نأمل تحقيق المزيد من النتائج وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه

أكد رئيس وفد سورية إلى الاجتماع الدولي الـ 22 بصيغة أستانا معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن رعد أهمية ‏هذه الصيغة، لما حققته من نتائج في الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، معرباً عن أمل سورية بتحقيق ‏المزيد من النتائج وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتحرير أرضها من الاحتلال الأمريكي والتركي.‏

وقال رعد خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام الاجتماع بالعاصمة الكازاخية: تمر منطقتنا بوضع بالغ الخطورة بسبب ‏عدوان الكيان الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وما يرتكبه من جرائم همجية وإبادة جماعية، إضافة إلى ‏اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية واستهدافه المدنيين العزل، وما تشكله هذه الاعتداءات من إرهاب ‏للمواطنين السوريين، وقصفه المناطق السكنية وتدمير المنشآت المدنية، وغيرها من الانتهاكات المستمرة للقانون ‏الدولي والقانون الدولي الإنساني.‏

وأوضح رعد أن وفد سورية أجرى لقاءات ثنائية مع وفدي روسيا وإيران تم خلالها بحث جميع الموضوعات المدرجة ‏على جدول أعمال الاجتماع، ولقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جرى خلاله تبادل ‏الأفكار حول الجوانب المتعلقة بتنفيذ ولايته المكلف بها.‏

وأشار رعد إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاءات على حرص سورية على جميع مواطنيها دون تمييز، وجرى تقديم عرض ‏للجهود المبذولة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى محتاجيها، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، ‏إضافة إلى الإجراءات التي تسهل عودة اللاجئين السوريين وتوفير الظروف والمقومات الضرورية لعودتهم ومنها ‏مراسيم العفو المتعددة.‏

وبين رئيس وفد سورية أنه تم التشديد خلال الاجتماعات على الآثار الكارثية الناجمة عن الإجراءات القسرية أحادية ‏الجانب المفروضة على الشعب السوري، والمطالبة بالرفع الفوري وغير المشروط لها، لأنها تفاقم معاناته وتعيق ‏العمل الإنساني وتعرقل الجهود المبذولة لإعادة اللاجئين، كما تم التأكيد على الحاجة إلى تعزيز وتوسيع مشاريع ‏التعافي المبكر، لما لها من أثر مهم على إعادة الاستقرار ومساعدة الشعب السوري على تجاوز المعاناة التي يعيشها.‏

ولفت رعد إلى أنه نتيجة للعدوان الإسرائيلي على لبنان قدم إلى سورية مئات الآلاف من اللبنانيين والسوريين العائدين ‏إلى وطنهم، حيث حشدت الدولة السورية جهودها لتأمين احتياجاتهم على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها، ‏الأمر الذي يؤكد زيف الادعاءات المغرضة التي تروج بهذا الشأن.‏

وأوضح رعد أن سورية تولي أهمية لمسار أستانا، لما حققه من نتائج ساهمت في الحفاظ على وحدتها وسلامة ‏أراضيها، وتأمل تحقيق المزيد من النتائج ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء الكامل على المجموعات ‏الإرهابية وتحرير أرضها من الاحتلال الأمريكي والتركي، معربا عن الشكر لتأكيد الأصدقاء في روسيا وإيران على ‏التزامهم باحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وعلى التنسيق الدائم والمتواصل فيما يخص القضايا المتعلقة بحل ‏الأزمة في سورية.‏