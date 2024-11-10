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كيف يرى المدير الفني بيتراشي تحضيرات واستعدادات منتخبنا السلوي لمباريات النافذة الثانية؟

دمشق – معين الكفيري:

أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول بكرة السلة الأرجنتيني فوكاندو بيتراشي أن تحضيرات المنتخب تمر بمرحلة تحضيرية تمتد ١٥ يوماً ستختتم بالمشاركة في بطولة الملك الأردني, حيث سيواجه المنتخب الوطني منتخبات الأردن وفلسطين وقطر.
وهذه المباريات ستكون فرصة لتقييم الأداء الفعلي للفريق وبناء على ذلك سيتم وضع خطط التحضير لمباريات النوافذ “فيبا”.
وأضاف بيتراشي: لقد أكملنا الأسبوع الأول من التحضير، وكان هناك تفاعل ممتاز من اللاعبين والجهاز الفني واللاعب المجنس الأمريكي اماوري هاردي يتأقلم تدريجياً مع متطلبات الفريق؛ ويظهر تحسناً ملحوظاً يوماً بعد يوم ، مع تزايد انسجام الفريق والتزامه بالقواعد والخطط، بشكل عام كان أسبوعاً جيداً جداً مع تحسن مستمر.
واختتم حديثه قائلاً: يجب أن نواصل التركيز على العملية التحضيرية والعمل على تحضير لاعبينا للوصول إلى أفضل مستوياتهم.

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