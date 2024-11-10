الفتوة يستقبل تشرين في الجلاء في دورينا الكروي.. والتعديل سمة الفريقين

تشرين – إبراهيم النمر:

تستأنف اليوم منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز بكرة القدم والمملوء بالتأجيلات, لقاء واحد يجمع الفتوة في ملعب الجلاء في العاصمة دمشق مع تشرين القادم من اللاذقية في تمام الساعة الثانية ظهراً بصافرة الحكم روان عواد ومساعديه خضر حمامة وياسين بي وحسن طفيلية رابعاً, يقيم حكامها باسل حجار.

الفتوة يلعب في أرضه الافتراضية في دمشق لحين انتهاء الأعمال في ملعب دير الزور, حيث بدأ الأربعاء الماضي رحلة الدفاع عن لقبه عندما حل ضيفاً على الشعلة في ملعب السويداء البلدي, الأرض الافتراضية للشعلة المؤقتة لحين انتهاء الأعمال في ملعب البانوراما في درعا.

الآزوري كان يأمل بإحراز النقاط كاملة, لكنه نال نقطة واحدة فقط, علما أنه قادم من مشاركة آسيوية _كأس التحدي_ باءت بالفشل بعد خسارة مع السيب العماني بخمسة أهداف مقابل لاشيء, وهي نتيجة ثقيلة لم يكن يتوقعها أشد المتشائمين به في دورينا, على الرغم من عدد المحترفين الخيالي والمبالغ به.

اليوم الأمور باتت مختلفة بعد رحيل المحترفين وكادرهم الفني الذي لم تظهر بصماته قط بل كانت الغاية البروظة والعزف على وتر عقود الاحتراف.

إسماعيل السهو رجل المهمات الصعبة استلم دفة القيادة من جديد, فهل ينجح اليوم أمام البحارة في كسب الرهان وإحراز النقاط الثلاث كاملة؟ أم إن ضيفه تشرين له كلام آخر؟.

إسماعيل السهو في حديثه لتشرين قال: حققنا نقطة واحدة من لقائنا السابق مع الشعلة, واليوم منافسنا عنيد, فلديه نخبة من اللاعبين المميزين , تعادل في اللحظات الأخيرة مع الوثبة, لم يستطع الحفاظ على تقدمه, ولاعبونا على أتم الجهوزية للقاء اليوم وكسب الرهان.

تشرين من جهته بقيادة طارق جبان الذي نال عقوبة التوبيخ من لجنة الانضباط والأخلاق عقب مباراة فريقه مع الوثبة الأسبوع الفائت يسعى لتغيير الصورة وكسب ثقة الجمهور من أجل العودة للسكة الصحيحة في تحقيق الانتصارات والمنافسة على اللقب.

تشرين تلقى هدفاً في الثواني الأخيرة أمام الوثبة الذي حرمه نكهة الفوز وتحقيق النقاط الثلاث في أول ظهور له هذا الموسم, واليوم حسب مدربه المساعد الكابتن فراس خليل الذي أكد لتشرين أهمية تحقيق النقاط الثلاث كاملة لمصالحة الجمهور الكبير الذي يشجع ويساند في الخسارة قبل الفوز, فالفتوة فريق كبير ولديه وجوه مخضرمة وخبيرة وأخرى شابة تؤدي جيداً, وبالنسبة إلينا فريقنا جاهز للقاء اليوم وطموحنا الفوز كما أسلفت لتحقيق انطلاقة مثالية مع بداية الدوري.