خوسيه لانا يصدر قائمة نسور قاسيون للقاء روسيا الودي

تشرين- إبراهيم النمر:

أصدر المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول بكرة القدم الإسباني خوسيه لانا قائمته لمعسكر روسيا الذي يمتد من 11 ولغاية 19 من الشهر الجاري ويختتم بمباراة ودية مع منتخب روسيا، الجدير بالذكر أن الاتحاد وبحسب الاتفاقية الموقعة مع الجانب الروسي سيحصل على شارة البث الفضائي للمباراة لمصلحة التلفزيون العربي السوري.

لكن من المؤسف ما يحدث للمنتخب قبل أيام قليلة من المباراة الودية المرتقبة مع روسيا، وبالرغم من أهمية المباراة وتحفيزها بوجود منافس قوي على الساحة العالمية، إلا أن الاعتذارات تتوالى بشكل مثير للقلق.

ينبغي على المدرب خوسيه لانا التدخل ووضع حد لسلوكيات بعض اللاعبين، حيث بات بعضهم يعتقد أنه أصبح أكبر من المنتخب، ويبدو أن الوقت قد حان لاستبعاد هؤلاء اللاعبين ووضعهم جانباً بغض النظر عن مستواهم الفني، فعلاً مللنا من تصرفات كهذه.

واللاعبون المدعوون هم: أحمد مدنية والياس هدايا ومكسيم صراف وفاكوندو مطر وزكريا حنان وايمانويلو عمور وعمرو ميداني وأيهم أوسو وأحمد فقا واغناسيو ابراهام وخالد كردغلي والمار ابراهام وثائر كروما وإيزاكيل العم ويمون امين ومحمد عثمان وعمار رمضان وحسن دهان ومحمود الاسود ومحمود المواس ومحمد الصلخدي ومحمد الحلاق وبابلو صباغ وعلاء الدين الدالي.