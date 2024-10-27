الرئيس الأسد يمنح سفير أرمينيا في سورية وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة

منح السيد الرئيس بشار الأسد وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة لسفير جمهورية أرمينيا في سورية تيكران كيفوركيان بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلده في سورية.

وقلّد وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ السفير كيفوركيان وسام الاستحقاق الذي منحه السيد رئيس الجمهورية للسفير تقديراً لجهوده في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة الخارجية والمغتربين بهذه المناسبة.

وفي كلمته خلال الحفل أكد الوزير صباغ على علاقة الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، مشيداً بالجهود التي بذلها السفير كيفوركيان خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات بين البلدين، ومثمناً مواقف جمهورية أرمينيا الداعمة لسورية، ولا سيما الدعم الإنساني الذي قدمته الحكومة الأرمينية بعد الزلزال الذي ضرب سورية في شباط من العام الماضي.

من جهته عبّر السفير كيفوركيان عن تقديره لهذا التكريم الكبير الذي حصل عليه من السيد الرئيس بشار الأسد بمنحه وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، معرباً عن اعتزازه بالعمل الذي قام به في خدمة تعزيز علاقات بلده مع سورية.

حضر حفل التكريم معاون وزير الخارجية والمغتربين السفير أيمن رعد، وعدد من مديري الإدارات في الوزارة، ولفيف من السفراء ورؤساء البعثات العربية والأجنبية بدمشق.