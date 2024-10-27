استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية دهس أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال في «تل أبيب»
استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية بطولية في «تل أبيب» أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 6 جنود إسرائيليين، وإصابة العشرات بجروح خطيرة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن رامي ناطور من مدينة قلنسوة بالأراضي الفلسطينية المحتلة 1948 نفذ عملية دهس من خلال صدم شاحنة بمحطة حافلات قرب قاعدة عسكرية في «جليلوت» شمال «تل أبيب»، ما أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 50 آخرين، ليرتقي ناطور إثر ذلك شهيداً برصاص الاحتلال بعد تنفيذ العملية.
وكانت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أعلنت عن وقوع عدد كبير من الإصابات، من جراء عملية دهس الجنود شمال «تل أبيب»، إضافة إلى عشرات الإصابات الحرجة.
ونفذت المقاومة الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي عشرات العمليات البطولية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال ومستوطنيه.
في غضون ذلك استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون فجر اليوم بجروح من جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة المنكوب.
وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين.
وارتكب العدو الإسرائيلي أمس مجزرة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينياً، وإصابة العشرات بجروح.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 42924 فلسطينياً وإصابة 100833 آخرين أغلبيتهم من الأطفال والمساء، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.