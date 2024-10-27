استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية دهس أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال في ‌‏«تل أبيب» ‏

استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية بطولية في «تل ‏أبيب» أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 6 جنود إسرائيليين، وإصابة العشرات بجروح ‏خطيرة.‏

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن رامي ناطور من مدينة قلنسوة بالأراضي الفلسطينية ‏المحتلة 1948 نفذ عملية دهس من خلال صدم شاحنة بمحطة حافلات قرب قاعدة عسكرية في ‌‏«جليلوت» شمال «تل أبيب»، ما أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 50 آخرين، ليرتقي ناطور ‏إثر ذلك شهيداً برصاص الاحتلال بعد تنفيذ العملية.‏

وكانت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أعلنت عن وقوع عدد كبير من الإصابات، من جراء عملية ‏دهس الجنود شمال «تل أبيب»، إضافة إلى عشرات الإصابات الحرجة.‏

ونفذت المقاومة الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين ‏الأول الماضي عشرات العمليات البطولية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، ‏والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال ومستوطنيه.‏

في غضون ذلك استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون فجر اليوم بجروح من جراء قصف ‏طيران الاحتلال الإسرائيلي مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة المنكوب.‏

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا ‏شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين.‏

وارتكب العدو الإسرائيلي أمس مجزرة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع أسفرت عن استشهاد ‌‏40 فلسطينياً، وإصابة العشرات بجروح.‏

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على ‏قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 42924 فلسطينياً وإصابة 100833 ‏آخرين أغلبيتهم من الأطفال والمساء، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض. ‏